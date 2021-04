Afgelopen vrijdag kwam Outriders uit, de nieuwe third-person RPG shooter van ontwikkelaar People Can Fly. De game is ook samen met andere spelers in coöp te spelen – ook met spelers op andere platformen via crossplay – maar de eerste dagen sinds de release worden gekenmerkt door serverproblemen, waardoor de ervaring van spelers verre van vlekkeloos verloopt.

Outriders is nu dus nog slechts enkele dagen verkrijgbaar, maar in die korte tijd zijn er regelmatig problemen met de servers geweest. Hierdoor konden spelers geen verbinding maken en was het dus niet mogelijk om de game te spelen. Via Twitter heeft People Can Fly geregeld updates gegeven over de stand van zaken. De ontwikkelaar heeft de servers al meerdere opnieuw opgestart en van updates voorzien.

Vooralsnog lijkt het erop dat de servers nog altijd instabiel zijn. Periodes met verbindingsproblemen worden afgewisseld met periodes waarin de servers stabiel zijn. People Can Fly houdt de situatie nauwlettend in de gaten, zo laat de studio weten. Ook belooft de ontwikkelaar binnenkort met een uitgebreidere verklaring te komen over wat er allemaal daadwerkelijk mis gaat. Je kunt op deze pagina de status van de servers in de gaten houden, maar houd er dus rekening mee dat de verbinding instabiel lijkt en dat de problemen mogelijk nog niet voorbij zijn.

Daarnaast is er nog een ander probleem met Outriders en dat heeft te maken met crossplay. Er zijn namelijk issues met de game wanneer spelers op PlayStation-consoles samen spelen met pc-spelers. Om die reden heeft People Can Fly ervoor gekozen om crossplay tussen PlayStation en pc voor nu uit te schakelen. In de tussentijd wordt er aan een fix gewerkt, maar wanneer crossplay weer naar behoren werkt is nog onduidelijk. Spelers op een PlayStation-console kunnen overigens wel gewoon samen met Xbox-spelers spelen.

People Can Fly houdt op Reddit een overzicht bij met alle problemen die bij de studio bekend zijn, inclusief eventuele tijdelijke workarounds.