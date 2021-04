Begin vorige week bevestigde Sony dat zij de de deuren van de PlayStation Store voor de PlayStation 3, PSP en PlayStation Vita definitief gaan sluiten. Dat betekent dat je straks op die platformen geen nieuwe content meer kunt aanschaffen, hoewel het (voorlopig) nog wel mogelijk blijft om reeds gekochte content op je systeem te downloaden.

Video Games Chronicle heeft daarom uitgezocht hoeveel titels uit de digitale winkelrekken zullen verdwijnen. Het totaal aantal games komt ongeveer uit op 2.200 titels die straks niet meer digitaal beschikbaar zijn. Van die 2.200 zijn er zelfs 139 games met het sluiten van de PlayStation Stores helemaal niet meer verkrijgbaar.

Van die 2.200 titels zijn er ongeveer 730 voor de PlayStation 3 en 630 voor de PlayStation Vita. Daarnaast zullen er 336 PS2 Classics en rond de 260 PS1 Classics verdwijnen. Het restaantal bestaat 293 PlayStation Minis en een klein getal aan digital-only PSP titels.

Mocht je nog op zoek zijn naar een aantal titels, wees er dan snel bij, want vanaf 2 juli is het zover op de PS3 en PSP. De Store voor de PlayStation Vita volgt iets later, namelijk op 27 augustus.