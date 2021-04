Minder goed nieuws heeft ons bereikt vanuit een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga zou normaal gezien in de loop van deze lente moeten uitkomen, maar ontwikkelaar TT Games heeft laten weten dat dit niet meer haalbaar is. De game wordt uitgesteld en momenteel werd nog geen nieuwe releasedatum vastgelegd.

All of us at TT Games are working hard to make LEGO Star Wars: The Skywalker Saga the biggest and best-ever LEGO game—but we’re going to need more time to do it. We won’t be able to make our intended spring release date, but will provide updated launch timing as soon as possible.