Summer Game Fest zal aankomende juni terugkeren. Dit heeft gastheer Geoff Keighley aangekondigd via een bericht op Twitter. Net zoals de voorgaande editie zal er extra aandacht zijn voor aanstormende indie- en AAA-developers in het ‘Day of the Devs: Summer Game Fest Edition’ evenement, wat geproduceerd wordt door Double Fine Productions.

Uiteraard zal er tijdens Summer Game Fest ook ruimte zijn voor nieuws, aankondigingen, gameplay en optredens van artiesten. Verdere details zijn op dit moment nog schaars, maar in de aankomende weken zal men een lijst met deelnemende uitgevers en studio’s publiceren.

.@SummerGameFest is returning this June!

A spectacular, concentrated global showcase of the future of video games — where everyone comes to play.

Sign up at https://t.co/Hp7WuLrjXk for event updates + text alerts. pic.twitter.com/kvCdSb6eP4

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 2, 2021