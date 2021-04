Vanaf morgen is het zover; dan is Oddworld: Soulstorm officieel verkrijgbaar en als leuke extra is de PlayStation 5-versie onderdeel van de PlayStation Plus-games voor de maand april. Reden genoeg dus voor ontwikkelaar Oddworld Inhabitants om nog een paar laatste details vrij te geven. Net zoals andere games op de PlayStation 5 kun je in Oddworld: Soulstorm gebruik maken van de Activity Cards en van Game Help.

Deze systemen kun je via de interface van de PlayStation 5 bereiken en kunnen je hints geven om bepaalde moeilijke stukken te trotseren of om die ene felbegeerde Trophy te pakken te krijgen, zonder al te veel te spoilen. Let wel; je moet geabonneerd zijn op PlayStation Plus om hier gebruik van te maken.

Ten slotte wist de studio nog te delen dat Oddworld: Soulstorm een gratis upgrade zal aanbieden voor de spelers die eerst de PlayStation 4-versie van de game aanschaffen.

Oddworld: Soulstorm is vanaf morgen verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.