Tijdens de Tokyo Game Show 2020, vorig jaar in september, werd een Virtua Fighter x eSports project aangekondigd door SEGA, maar tot op heden zijn de details rond dit project erg schaars. Een Koreaans classificatiebureau heeft nu echter (per ongeluk?) Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown aangekondigd, wat ons doet vermoeden dat we binnenkort meer te horen zullen krijgen.

SEGA zelf heeft het bestaan van Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown nog niet officieel bevestigd, dus neem voorlopig de gebruikelijke korrel zout. De vorige consolegame in de reeks, Virtua Fighter 5 Final Showdown, stamt intussen al uit 2012, dus wat nieuwe content is altijd leuk. We houden jullie alleszins op de hoogte van alle nieuwtjes!