Nu games op grafisch vlak steeds meer het fotorealisme benaderen, hangen spelers maar wat graag de virtuele toerist uit. Gewapend met een in-game camera leggen ze de spelwereld enthousiast op de gevoelige plaat vast – al dan niet met een gepast poserend hoofdpersonage in de voorgrond. Het is dus vandaag de dag best populair om een fotomodus aan je game toe te voegen. Zelfs Resident Evil 8: Village lijkt er niet aan te ontsnappen.

Voor de duidelijkheid: de nadruk ligt hier wel degelijk op het woord ‘lijkt’. Capcom heeft namelijk nog niet officieel bevestigd dat de nieuwste Resident Evil-titel een fotomodus onder zijn features telt. Een recente video van IGN, waarin de PS4 Pro-versie van de game getest wordt, lijkt echter uitsluitsel te geven. Eén beeld uit de video verraadt namelijk in de rechterbenedenhoek de mogelijkheid om de fotomodus aan te zetten en kiekjes te maken.

Voor wie geen zin heeft om de video helemaal door te spitten: hieronder vind je een screenshot van het moment in kwestie. Wil je meer weten over Resident Evil 8: Village? Klik dan hier om ons handige ‘Alles Wat We Weten’ overzicht te raadplegen.