Een game die af is op de lanceerdatum? Het is in deze tijden van day-one patches en live services eerder een unicum. Outriders blijkt zo’n zeldzame titel te zijn die niet achteraf nog met noodzakelijke toevoegingen komt aanzetten. Ontwikkelaar People Can Fly laat namelijk trots weten dat de game die ze wilden maken volledig op het schijfje staat.

Dit wilt niet zeggen dat de studio van plan is om Outriders helemaal links te laten liggen. Integendeel. Als de game succesvol genoeg is, wil People Can Fly nog graag enkele uitbreidingspakketten in elkaar steken. Deze zullen dan volledig op zichzelf staande verhalen vertellen; deel van hetzelfde universum, maar geen directe verderzetting van de hoofdgame.

“We never said that we would abandon the game. This isn’t a games-as-a-service, but if people like it, we will definitely be doing more things in the Outriders universe. We have so many more stories to tell, and a lot of ideas we want to explore that we couldn’t fit in the original game, so we’re happy to create more content in the future. Anything we would make would be in the form of significant expansions with self-contained stories.”