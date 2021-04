De populairste videogamebeurs was jarenlang de E3, die elk jaar in juni georganiseerd werd te Los Angeles, Californië. Vorig jaar gooide Covid-19 echter roet in het eten. Het miljoenenevenement werd afgelast, en uitgevers en ontwikkelaars moesten plots een ander platform zoeken om hun onthullingen aan de man te brengen. Dit deden ze ook, en op behoorlijk succesvolle wijze. Andere beurzen boden soelaas met een online editie en sommige uitgevers staken zelfs gewoon hun eigen presentaties in elkaar.

Volgens een recent onderzoek van Video Games Chronicle heeft dit ervoor gezorgd dat uitgevers nu beseffen dat ze E3 helemaal niet nodig hebben. Ook financiële overwegingen spelen hier een rol. Een plekje op E3 is immers erg duur, zowel in fysieke als digitale vorm. Voeg deze elementen samen en je begrijpt waarom andere opties plots aantrekkelijker geworden zijn. De E3 zal dit jaar online doorgaan, maar als we op het rapport van VGC mogen afgaan, zullen de spectaculairste onthullingen elders gedaan worden.