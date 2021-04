Electronic Arts voegt regelmatig nieuwe titels toe aan de bibliotheek van EA Play. Abonnees van de service kunnen deze games zonder extra kosten spelen en de collectie van games van de uitgever wordt dus alsmaar groter. Voor volgende maand staat er een grote toevoeging op de planning.

EA heeft namelijk aangekondigd dat FIFA 21 in mei aan de bibliotheek van EA Play wordt toegevoegd. Een concrete datum werd nog niet gegeven, dus het is nog onduidelijk op welke dag de voetbalgame precies beschikbaar wordt gesteld voor abonnees van EA Play.

FIFA 21 is de nieuwste toevoeging in een reeks sportgames die naar EA Play komen. Zo werd Madden NFL 21 een maand geleden al aan de service toegevoegd. Toen werd ook duidelijk dat NHL 21 in april naar EA Play zou komen. Nu is daar ook een datum voor gegeven. De ijshockeygame is vanaf 12 april beschikbaar voor abonnees.