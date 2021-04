Het is inmiddels al bijna twee jaar geleden dat Ubisoft de nieuwe shooter Rainbow Six: Quarantine aankondigde. Sindsdien hebben we vrijwel niets meer over de game gehoord, hebben we nauwelijks beelden ervan gezien en is de titel al diverse keren uitgesteld.

Begin dit jaar benadrukte Ubisoft dat het nog wel degelijk de bedoeling is dat het spel ergens in dit jaar uitkomt. Vanwege de coronapandemie – en de nieuwe lading van het woord ‘Quarantine’ – zou de naam wel veranderd worden en inmiddels weten we dat de game intern nu bekend staat als Rainbow Six: Parasite.

Hoe de game uiteindelijk officieel gaat heten en wanneer Ubisoft er meer van laat zien is nog altijd onduidelijk, maar in de tussentijd is er wel nieuwe gameplay van Rainbow Six: Parasite opgedoken. De beelden werden eerst door SkyLeaks op Twitter gedeeld en vervolgens door DBL Online op YouTube geplaatst. Het gaat om bijna vijf minuten aan gameplay, waarin eerst een paar gadgets te zien zijn, maar daarna vooral veel actie, waardoor we eindelijk een wat beter beeld van de game krijgen.

De vraag is natuurlijk hoelang deze gelekte beelden online blijven staan. Bekijk ze dus snel hieronder, voordat Ubisoft ze eventueel offline haalt.