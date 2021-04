Vandaag kun je aan de slag met Oddworld: Soulstorm. Wellicht ben je er nog niet uit of deze titel iets voor jou is, doordat je niet goed weet wat je van het spel kunt verwachten. Er zijn een aantal video’s verschenen die je hiermee kunnen helpen, want deze laten verschillende elementen van de game zien. Deze kan je onder dit bericht checken.

Oddworld: Soulstorm is een 2,5D platformer en tevens een remake van Oddworld: Abe’s Exoddus, die in 1998 verscheen voor onder andere de originele PlayStation. De volledig vernieuwde versie komt uit voor de PlayStation 4 en 5. Ben je in het bezit van de nieuwste console van Sony en heb je ook een PS Plus-abonnement, dan kan je zonder bijbetaling Oddworld: Soulstorm downloaden.