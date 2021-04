Zoals jullie misschien wel weten, speelt Apex Legends zich af in hetzelfde universum van Respawn Entertainments eerste game: Titanfall. De laatstgenoemde franchise blijft voorlopig in de ladekast liggen, zodat Respawn zich volledig kan richten op het uitbreiden van Apex Legends, maar de Amerikaanse studio is Titanfall zeker niet vergeten.

Sterker nog, het ziet er naar uit dat de ontwikkelaar in het aankomende seizoen – het negende alweer – de twee franchises meer en meer met elkaar gaat verweven. Apex Legends director Chad Grenier liet namelijk onlangs in een stream van BrownGirlGamerCode weten dat seizoen 9 in het teken zal staan van Titanfall-gerelateerde content.

“Next season, Season 9, you’re actually going to see a ton of Titanfall coming back into the game, in one way or another. I’ve told some people before, if you’re a Titanfall fan, hang on for Season 9 because there’s gonna be some really cool stuff there.”