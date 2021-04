CD Projekt RED timmert op dit moment hard aan de weg om Cyberpunk 2077 tot zijn meest optimale vorm te brengen, na een vrij rampzalige launch afgelopen november. Onlangs bracht de Poolse studio patch 1.2 ter wereld, die niet alleen gericht is op bug fixes, maar ook de performance moet verbeteren.

Dat is natuurlijk reden genoeg voor de heren van Digital Foundry om patch 1.2 onder de loep te nemen en te zien wat voor verbeteringen er zijn aangebracht. De conclusie is duidelijk: op het gebied van performance profiteert met name de PlayStation 4 Pro het meeste van de laatste update en dat is nog steeds de beste last-gen console om de game op te spelen.

Deze verbeterde performance is echter niet zonder nadelen. Na analyse van Digital Foundry blijkt namelijk dat CD Projekt RED de prioriteiten van het streamen van assets verlaagd heeft, zodat de CPU minder belast wordt. Dit heeft als gevolg dat sommige objecten, geometrie en texturen wat langer op zich kunnen laten wachten om in te laden.

De base PlayStation 4 blijft echter nog een doorn in het oog: hoewel de performance op een aantal momenten verbeterd is, blijft de framerate nog steeds flink heen en weer schommelen tussen de 20 en 30 frames per seconde. Het is dus een eerste stap, maar het blijft verre van perfect.