De allesbehalve vlekkeloze lancering van Cyberpunk 2077 heeft er voor gezorgd dat er gamers zijn die erg argwanend zijn tegenover games die lange tijd in ontwikkeling waren en nu voor twee generaties consoles zullen uitkomen. Dying Light 2 is zo een titel. Volgens rendering director Tomasz Szałkowski hoef je echter niet bang te zijn.

Cyberpunk 2077 was vooral op de ‘base’ PlayStation 4 en Xbox One niet bepaald goed uitgewerkt. Szałkowski heeft tegenover WCCFTech laten weten dat dit niet het geval zal zijn met Dying Light 2.

De game zal ook uitkomen voor de PS5 en Xbox Series X. De ontwikkelaars hebben echter meer tijd besteed aan de PS4- en Xbox One-versie en dat geldt ook voor het testen van de game. Het tweede deel van Dying Light zal dan ook van hoge kwaliteit zijn en we hoeven niet bang te zijn voor een ‘tweede Cyberpunk 2077’.

“The ‘main’ consoles have long been our priority. We make every effort to ensure that the game’s quality on PS4 or XBO is at the highest level. We started testing on the older generation consoles much earlier than in other projects.”