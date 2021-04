Remedy Entertainment heeft het er maar druk mee: de Finse studio heeft op dit moment maar liefst vijf games in ontwikkeling en de geruchten gaan dat één van die titels een vervolg is op Alan Wake, dat in mei 2010 is verschenen.

Om daar nog een extra sappig gerucht bovenop te gooien: het is goed mogelijk dat Remedy op dit moment – samen met Sony – werkt aan een game die exclusief voor de PlayStation 5 moet verschijnen. Claire Bromley – global producer bij PlayStation – is de laatste tijd namelijk erg druk bezig geweest met het delen van LinkedIn vacatures van Remedy Entertainment.

An sich is dat nog niet zo heel spannend, maar de doorgaans goed ingevoerde Shpeshal Ed laat op Twitter weten dat – voor zover hij/zij weet – Remedy inderdaad bezig is met een PlayStation exclusive en dat het niet om een tijdelijk exclusieve game gaat. Shpeshal wist al eerder te vertellen dat Final Fantasy 7 Remake onderdeel zou zijn van de PlayStation Plus-games van afgelopen maart.

Desalniettemin blijft het een gerucht en dus is een korreltje zout aangeraden. Mocht Remedy en/of Sony echter met een aankondiging komen, dan lees je dat natuurlijk bij ons terug.