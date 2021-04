Bandai Namco heeft het 25-jarig bestaan van Ace Combat al gevierd met verschillende extra content voor Ace Combat 7, maar daar zijn ze nog niet klaar mee. Binnenkort zullen er weer nieuwe straaljagers en skins beschikbaar worden gesteld voor de game.

Het gaat in totaal om drie nieuwe vliegtuigen en dertien skins. Bandai Namco heeft nog geen exacte datum gegeven wanneer we deze content mogen verwachten. Wat wel zeker is, is dat dit deze lente zal gebeuren. Wat je precies krijgt, is als volgt:

New Fighters F-15 S/MTD short (Takeoff and Landing / Maneuver Technology Demonstrator)

FB-22 Strike Raptor (Stealth Fighter Bomber)

F-16XL (New Advanced Technical Fighter) New Skins Grabacr Skin (Su-47 Berkut)

Ofnir Skin (Su-37 Terminator)

Sorcerer Skin (F-15 S/MTD)

Wizard Skin (F-16XL)

Z.O.E. Skin (YF-23 Black Widow II)

Varcolac Skin (A-10C Thunderbolt II)

Huckebein Skin (MiG-21bis Fishbed)

Markov Skin (Su-35S Flanker-E)

Red Moon Skin (MiG-29A Fulcrum)

Markov Skin (Su-57)

Flash Skin (FB-22 Strike Raptor)

Butterfly Master Skin (CFA-44 Nosferatu)

Strigon Skin (Su-33 Flanker-D)

Deze straaljagers en skins kan je ook bekijken in onderstaande trailer.