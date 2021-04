De PlayStation Now service is al sinds 2014 live in Europa, maar weet pas sinds kort echt indruk te maken. Ondertussen is het naast de Xbox Game Pass echt een begrip in gameland en wordt het ook wel ‘Netflix voor games’ genoemd, omwille van de duidelijke overeenkomst in diensten.

Vorige maand maand werden er weer een aantal toptitels toegevoegd aan de service, waaronder InFamous: Second Son. Deze maand zijn het drie zeer uiteenlopende titels, namelijk Borderlands 3 (beschikbaar tot 29 september 2021), Marvel’s Avengers (beschikbaar tot 5 juli 2021) en The Long Dark (permanent). Deze zijn vanaf vandaag te streamen. PlayStation Now is de 800 streambare titels ondertussen al een tijdje gepasseerd, dus je hoeft absoluut niet bang te zijn dat je niets te doen hebt als je deze service aanschaft. Hooguit zul je moeite hebben met kiezen!

Benieuwd welke games zich in de streamklare PS Now bibliotheek bevinden? Check dan deze link.