De Mount & Blade-games zijn al lange tijd zeer populair. De eerste game dateert uit 2008 en was toentertijd enkel beschikbaar voor de pc. Ondertussen heeft ontwikkelaar TaleWorlds ook voet gezet op consolegebied en kreeg daarvan geen spijt na de release van Mount & Blade: Warband op de PS4.

Mount & Blade II: Bannerlord, de nieuwste game van de ontwikkelaar, is sinds vorig jaar in Early Access beschikbaar op pc. Het is ook zeker de bedoeling dat de game later naar de PlayStation 5 gaat. Hoewel over de voortgang of planning nog geen concreet nieuws is verschenen, liet een vertegenwoordiger van de studio weten dat de ontwikkeling voor de PS5 niet van de baan is. De focus ligt momenteel op het finaliseren van de pc-versie, waarna de consoleversie de volle aandacht zal krijgen.

“many of you have been inquiring about the game coming to consoles. As we’ve always said, our focus right now is on finishing the PC version. Consoles will come later on – but they will come! When we have more information to share about that, you’ll be the first to know,”