Het nieuwste speelbare personage van Jump Force komt uit het JoJo’s Bizarre Adventure universum. De extravagante Giorno weet perfect van zich af te bijten in de serie en in de game kan hij er ook wat van.

Giorno is het vijfde en laatste personage van de Characters Pass 2, die je aan kan schaffen in de PlayStation Store voor €17,99. Dit geeft je ook vroege toegang voor Yoruichi en Giorno wanneer ze voor het eerst beschikbaar zijn. Het personage los aanschaffen kost je €3,99. In de onderstaande trailer zie je Giorno in actie.