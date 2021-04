In de afgelopen maanden hebben we zo nu en dan wat nieuwe beelden van Atomic Heart mogen aanschouwen, in de vorm van trailers en screenshots. Het is echter al een langere tijd geleden sinds we uitgebreide gameplaybeelden van de actie-RPG hebben gezien, maar daar is nu verandering in gekomen.

Het YouTube-kanaal GameCross heeft namelijk een video gedeeld waarin meer dan 20 minuten aan verse gameplaybeelden te zien zijn. Ga er dus maar even goed voor zitten en check de beelden hieronder.

Atomic Heart zal verschijnen voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One en pc. Er is nog geen releasedatum bekend.