Van 8 tot 11 april zal de open beta van Resident Evil Re:Verse plaatsvinden, wat een losse multiplayergame is waartoe kopers van Resident Evil 8: Village gratis toegang krijgen. Deze open beta is voor iedereen toegankelijk, de spelers dienen enkel hun Capcom ID te linken aan het platform waarop ze de beta willen spelen.

Om alvast voorbereid te zijn, kun je nu deze open beta client downloaden vanuit de PlayStation Store. Dankzij deze preload kun je op het moment dat de beta van start gaat direct meedoen zonder dat je te zijner tijd op een download hoeft te wachten.

Wat de inhoud van de beta precies is, is op dit moment nog niet duidelijk. De beta duurt van 8 april 06.00 uur tot 11 april 05.59 uur. De beta client downloaden kan je hier in de PlayStation Store doen.