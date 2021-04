De laatste tijd zijn de geruchten rondom de map van Call of Duty: Warzone fors toegenomen. Met de komst van zombies naar Verdansk, raketten die geregeld overvliegen, het openen van de raketsilo’s en meer, is de verwachting dat de huidige map of helemaal gaat veranderen of helemaal gaat verdwijnen.

De ogen zijn nu op 22 april gericht, wanneer het tweede seizoen afloopt en er mogelijk het een en ander staat te gebeuren. Een volledig nieuwe map lijkt ook tot de mogelijkheden te behoren, maar hoe Raven Software dat precies wil doen is nog niet duidelijk. Hoewel het verplaatsen van alle spelers van Verdansk naar een nieuwe map logisch zou zijn als er een nucleaire aanval zal plaatsvinden.

In dat geval hebben spelers een nieuwe map nodig en die is nu online gelekt. Het is wel een traditionele vorm van lekken, dus dat wil zeggen: uit het niets en een bijzonder wazige foto. Dit zou dus ook gefabriceerd kunnen zijn, daar waar veel geruchten via de inmiddels bekende kanalen in de community veelal bleken te kloppen. Lastig te beoordelen dus, maar in potentie is het onderstaande de nieuwe map voor de game.

Wat ook zou kunnen is dat we terug in de tijd gaan met de Verdansk map, zoals je hier kunt lezen en dat er een tweede grote map aan de game wordt toegevoegd. Eerder deed men dat bijvoorbeeld al met Rebirth Island, wat een mini-royale map is.