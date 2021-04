Het zat er al een tijdje aan te komen, een digitale E3 en nu heeft de ESA (organisator) dit ook officieel bekendgemaakt. De E3 van 2021 zal van 12 tot en met 15 juni later dit jaar plaatsvinden en dat geheel digitaal. Hierbij is er sprake van wat mediadagen vooraf, maar wat we daar precies van mogen verwachten is niet duidelijk.

De E3 zelf zal voor iedereen toegankelijk zijn en dat zonder enige kosten. Eerdere geruchten wezen op een paywall, maar dat wordt via de officiële FAQ ontkracht. Kortom, iedereen kan van de digitale beurs genieten en de organisatie geeft aan dat er diverse programma’s opgesteld gaan worden. Wat we daarvan mogen verwachten is vooralsnog onduidelijk.

Gezien het voor uitgevers net zo praktisch is om een eigen digitaal evenement op te zetten is het even de vraag hoe groot de animo vanuit de industrie voor een digitale E3 is. Zeker nu ook de Summer Game Fest 2021 aangekondigd is.

Desalniettemin hebben Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. Games en Koch Media al aangegeven present te zijn op de digitale E3. In de komende weken zal de organisatie meer bekendmaken en bij nieuws lees je het hier.