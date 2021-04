IO Interactive kondigde op de releasedag van de PlayStation 5 in 2020 aan te werken aan Project 007. Dit is een gloednieuwe game die natuurlijk om James Bond draait, waarbij Project 007 momenteel de werknaam is. De titel zal dus nog bekendgemaakt moeten worden en ook zal het even duren vooraleer de game uitkomt.

Deze nieuwe game zal ook afwijken van eerdere producties, gezien de licentiehouders niet per se heel gecharmeerd waren van de aanpak die te veel de nadruk op de actie legde. James Bond is namelijk meer dan dat en ze hebben de licentie nu aan IO Interactive toevertrouwd om er iets meer van te maken dan alleen een actiegame.

Hoewel de ontwikkelaar nog niet concreet kan zijn, mikt men wel op een trilogie en dat met een geheel eigen verhaal. Het is dus niet aan een film gekoppeld of wat dan ook. IO Interactive krijgt wat dat betreft de vrijheid om het naar eigen inzicht te ontwikkelen en samenstellen.

In gesprek met IGN stelt de CEO van de ontwikkelaar, Hakan Abrak, dat James Bond een volledig nieuw uiterlijk krijgt. De inspiratie voor het verhaal en de game komt uit meerdere films en boeken om zo een James Bond specifiek voor gaming te creëren. Men neemt dus creatieve vrijheid, maar zal wel waken voor de algemene ervaring die typisch Bond moet zijn.

“It’s very important that we could create a digital Bond. A Bond for the gaming industry… So it’s a completely original story. This felt really, really important for us and we conveyed that to [James Bond owner] EON and they agreed that the result would probably be better doing it like that.

There’s always excitement around a new Bond. It’s amazing, what they have done with the franchise over the years. Every Bond kind of defines a generation and it’s amazing how they kept reinventing themselves over so many years. So, we’re not only inspired by one movie, or games and whatnot. We’re inspired by the whole thing, and just sucking things into us to make an original Bond, an original story, but that is absolutely true and recognizable in the values there is in Bond. I’m really looking forward to creating a new community that the gamers can call their own.”