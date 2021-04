Alles wordt uit de kast gehaald om van de Borderlands-film een waar succes te maken. Dat wordt onder andere gedaan door een hoop bekende acteurs aan te trekken. Zo zijn onder andere Kevin Hart en Jamie Lee Curtis van de partij. Het is nu ook bekend wie de rol van Atlas zal gaan vertolken.

Edgar Ramirez zal in de rol van Atlas kruipen. Net als andere grote namen die aan de film meewerken, heeft ook de acteur uit Venezuela al vele films achter zijn naam staan. Ramirez speelde onder andere mee in The Bourne Ultimatum, Bright en Resistance.

Buiten de bekendmaking wie Atlas zal vertolken in de Borderlands-film, heeft men ook laten weten waar het verhaal over zal gaan. De officiële omschrijving is als volgt:

In the movie Lilith (Blanchett), an infamous outlaw with a mysterious past, reluctantly returns to her home planet of Pandora to find the missing daughter of the universe’s most powerful S.O.B., Atlas (Ramirez). Lilith forms an alliance with an unexpected team – Roland (Hart), a former elite mercenary, now desperate for redemption; Tiny Tina (Greenblatt), a feral pre-teen demolitionist; Krieg (Munteanu), Tina’s musclebound, rhetorically challenged protector; Tannis (Curtis), the scientist with a tenuous grip on sanity; and Claptrap (Black), a persistently wiseass robot.

These unlikely heroes must battle alien monsters and dangerous bandits to find and protect the missing girl, who may hold the key to unimaginable power. The fate of the universe could be in their hands – but they’ll be fighting for something more: each other. Based on the game from Gearbox and 2K, one of the bestselling videogame franchises of all time, welcome to Borderlands.