Al een aantal jaren organiseert Polyphony Digital de FIA Certified Gran Turismo Championships. In 2019 en begin 2020 bestond dit kampioenschap voor een deel uit fysieke evenementen, maar vanwege de coronapandemie schakelde men in 2020 over naar een volledig digitale variant. Ook in 2021 zal dat het geval zijn, zo heeft de ontwikkelaar via het PlayStation Blog aangekondigd.

Het kampioenschap zal op 21 april van start gaan en het enige wat je nodig hebt is een PlayStation 4 (of 5) en Gran Turismo Sport. Verder dien je te voldoen aan de voorwaarden die je hier kunt vinden, maar dat is meer in algemene zin en vanzelfsprekend zal alles live uitgezonden worden.

Ook dit jaar zijn er weer twee kampioenschappen. Zo heb je de Nations Cup waarin deelnemers voor hun eigen land uitkomen en de Manufacturer Series, waarin spelers voor een bepaald merk rijden. Elk kampioenschap kent dit jaar een ietwat andere structuur. De opdeling is dit jaar als volgt:

ONLINE STAGE 1 – Duurt van 21 april tot 26 juni. Alle deelnemers komen uit in 10 rondes in beide kampioenschappen. De rondes in de Manufacturer Series zullen op woensdag plaatsvinden en de rondes in de Nations Cup op zaterdag.

WORLD SERIES 1 & 2 – In deze periode zullen de 16 beste Nations Cup en 12 Manufacturer Series deelnemers deelnemen aan twee nieuwe ‘World Series’ evenementen. Deze evenementen zullen plaatsvinden op zondag 6 juni en zondag 11 juli.

WORLD SERIES SHOWDOWN – Na het einde van Online Stage 1 zullen de 16 beste Nations Cup deelnemers elkaar uitdagen voor een plaats in de World Series en World Finals. Ook de 16 elite spelers die deelnamen aan de eerste twee World Series evenementen zullen hieraan meedoen. In de Manufacturer Series zullen 12 teams van 3 racers het tegen elkaar opnemen in de showdown voor punten die nodig zijn voor de World Finals. Deze showdown zal op 21 augustus plaatsvinden en die van de Nations Cup op zondag 22 augustus.

ONLINE STAGE 2 – Duurt van 7 juli tot 25 september en is qua structuur hetzelfde als de eerste stage. Deelnemers kunnen hier een plek winnen voor de finale in december.

WORLD SERIES 3 & 4 – Een nieuwe groep elite spelers zullen het tegen elkaar opnemen in twee races op 3 oktober en 14 november.

WORLD FINALS – De wereldfinales zullen plaatsvinden op 3, 4 en 5 december. Op vrijdag 3 december zullen de ondersteunende series gehouden worden, zoals de Toyota Gazoo Racing GT Cup. Op zaterdag zal de Manufacturer Series finale plaatsvinden en de Nations Cup finale zal op zondag 5 december gehouden worden.

En zo hebben we een globaal schema van het kampioenschap voor dit jaar. Helaas geen fysieke evenementen, die altijd garant stonden voor spektakel, maar wel een digitale voortzetting van het kampioenschap dit jaar.