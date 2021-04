Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van de populaire battle royale shooter Apex Legends, werkt momenteel aan een veelgevraagde functie voor hun game: private matches. Apex Legends is intussen al sinds 2019 uit, maar deze functie is tot op heden nog steeds geen realiteit geworden, ondanks de vraag van vele fans. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in.

Chad Grenier van Respawn postte namelijk op Twitter dat er momenteel aan die functie gewerkt wordt, al is er op dit moment nog geen exacte releasedatum.

“As of a couple of weeks ago, we made that support [for tournament mode] crossplay as well, so it can be used on console and on PC, or even a mixed lobby using crossplay…

We have a separate effort that we’re doing to make it go public. I don’t have a timeline, but we’re trying to make that go as quickly as possible, where we offer the private match feature available for anybody who plays Apex.”