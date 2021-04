Zombie Army 4: Dead War is momenteel voor PlayStation Plus abonnees beschikbaar om te downloaden en spelen. Dat is op zichzelf al goed nieuws, maar daar kunnen we nog een schepje bovenop doen. Ontwikkelaar Rebellion heeft namelijk aangekondigd dat er een PS5-upgrade beschikbaar is gesteld. Deze upgrade is nu kosteloos te downloaden, ook als je de game via PlayStation Plus verkregen hebt.

De upgrade is relatief beperkt, want afgezien van snellere laadtijden zul je de game nu in dynamisch 4K kunnen spelen en dat op een framerate van 60 fps. Samen met deze upgrade wordt ook update 1.28 uitgebracht en die brengt wat verbeteringen aan. Hieronder de details op een rijtje die op alle platformen van toepassing zijn, tenzij anders aangegeven.