De Everybody’s Golf-serie gaat al meer dan twee decennia mee als PlayStation-exclusive, maar daar is een eind aan gekomen. Clap Hanz heeft Sony achter zich gelaten en is overgestapt naar Apple Arcade.

Clap Hanz werkte met Sony Japan Studio samen aan de Everybody’s Golf-reeks. Japan Studio heeft ondertussen een grote reorganisatie achter de rug, waarbij alleen ASOBI Team werd gespaard. Clap Hanz besloot daarop de samenwerking met PlayStation volledig op te zeggen en is overgestapt naar Apple Arcade. Daar hebben zij inmiddels hun eerste titel uitgegeven: Clap Hanz Golf.

Het ziet er dus naar uit dat Sony de rechten van Everybody’s Golf in handen heeft, dus de vraag is of zij verder zullen gaan met de serie. En zo ja, welke ontwikkelaar daar dan op zal worden gezet.