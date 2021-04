Wie had ooit verwacht dat Final Fantasy XIV zo groot zou worden als het nu is? Toen de game initieel uitkwam, werd die hopeloos de grond ingeboord door het publiek, maar vandaag de dag is het één van de meest populaire MMORPG’s op de markt. Intussen heeft Final Fantasy XIV een nieuwe mijlpaal bereikt, want momenteel zijn er wereldwijd meer dan 22 miljoen geregistreerde accounts geteld. Hierbij moet je echter wel rekening houden met de “free trials” die de game aanbiedt, aangezien deze ook zijn meegenomen in de telling.

Momenteel lijkt het er bovendien op dat die groei enkel maar zal blijven duren, want spelers kunnen de komende maanden weer heel wat extra content verwachten. De Death Unto Dawn update verschijnt deze maand en de game krijgt ook een PS5-upgrade. Als dat nog niet genoeg is, krijgen we later ook nog eens de Endwalker uitbreiding op ons bord. Veel om naar uit te kijken dus!