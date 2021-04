De Front Mission franchise is intussen al meer dan 25 jaar op de markt, alhoewel fans de laatste jaren niet erg veel interessante nieuwigheden hebben gekregen (we tellen het erbarmelijke Left Alive uit 2019 even niet mee). Het lijkt er echter op dat hier wel eens verandering in zou kunnen komen, want Square Enix heeft een trademark vastgelegd onder de naam Front Mission.

Veel meer dan dit weten we jammer genoeg momenteel nog niet, maar dit lijkt er wel op te wijzen dat er een nieuwe telg in de franchise zit aan te komen. Wanneer dit zal gebeuren, daar kunnen we momenteel enkel maar naar gissen…