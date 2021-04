Bij de aankondiging wist Ember Labs hoge ogen te gooien met hun eerste echte game: Kena: Bridge of Spirits. De ontwikkelaar – die aanvankelijk begonnen is als animatiestudio – liet eind maart nog een aantal beelden zien van Kena’s aankomende avontuur.

Nu hebben co-founders Josh en Mike Grier in gesprek met GamesRadar een aantal details uit de doeken gedaan over de combat van Kena: Bridge of Spirits. Kena kan namelijk haar vaardigheden infuseren met Rot – de zwarte, pluizige beestjes die te zien zijn in de trailers – om zo vijanden op een unieke wijze te verslaan.

Zo moet het mogelijk zijn om een zwerm Rot op een vijand af te sturen en ze zo voorlopig bezig te houden, of om ze te bundelen tot een scherp projectiel. Het vinden van meer en meer Rot – waarvan er meer dan 100 zullen zijn – versterkt de kracht van deze vaardigheden en dit ontgrendelt tevens verdere upgrades.

Daarnaast is het herstellen van Kena’s gezondheid ook gebonden aan de Rot, waardoor je op momenten een afweging moet afmaken tussen het uitdelen van een rake klap of het verkrijgen van je health points.

Ten slotte zijn de haptische feedback en de adaptieve triggers van de DualSense controller van de partij en zal de extra kracht van de PlayStation 5 ingezet worden om onder andere meer van de pluizige Rot op het beeld te toveren.

Kena: Bridge of Spirits is vanaf 24 augustus verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.