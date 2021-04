Eind deze maand mogen we aan de slag met Returnal, Housemarque’s nieuwste game die exclusief voor de PlayStation 5 zal verschijnen. Dat betekent dat de Finse studio en Sony alle zeilen bijzet om vlak voor de release de game zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

Daarom heeft de ontwikkelaar de onderstaande video uitgebracht, waarin narrative director Gregory Louden meer vertelt over het verhaal van Returnal. Selene crasht in het begin namelijk op de planeet Atropos en Louden zegt dat je in het begin veelal aan de kant van Selene zal staan. Louden verwacht echter dat de speler mettertijd meer en meer de oorspronkelijke inwoners van Atropos zal begrijpen.

Gregory wil echter benadrukken dat dit – ondanks dat er meer nadruk op het verhaal ligt – geen afbreuk doet aan het ‘Housemarque huismerk’ van hectische en directe gameplay.

Returnal is vanaf 30 april verkrijgbaar voor de PlayStation 5.