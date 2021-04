Gisteren kwam Sony met het heugelijke nieuws dat onder andere Borderlands 3 en Marvel’s Avengers naar PlayStation Now komen. Gezien beide games inmiddels ook een upgrade hebben gehad voor de PlayStation 5, hebben mensen misschien de verwachting dat je – mocht je geabonneerd zijn op PlayStation Now – je ook die versies van de game kunt spelen.

Om maar met de deur in huis te vallen: dat is niet het geval. Push Square heeft namelijk getest of het mogelijk is om met een abonnement op PlayStation Now de PlayStation 5-versies van de genoemde games binnen te harken, maar het bleek slechts mogelijk om de PlayStation 4-versies van die games te downloaden en spelen.

Mocht je dus willen upgraden naar deze nieuwere versies, dan zul je de normale aanschafprijs moeten betalen. Het ziet er dus naar uit dat PlayStation Now (voorlopig) een dienst is die zich zal richten op de PlayStation 4, wat gezien de huidige prijs van PlayStation Now ook geen gekke conclusie is.

Het zal interessant zijn om te zien hoe PlayStation Now zich in de komende jaren zal ontwikkelen, mogelijk dat de dienst voor Sony hét antwoord zal zijn op Microsofts Game Pass-concept, maar voor nu is dat koffiedik kijken.