De gratis Terminator: Resistance PlayStation 5 upgrade laat mogelijk wat langer op zich wachten. Dat maakt uitgever Reef Entertainment bekend op de website van de game. Terminator: Resistance Enhanced komt nog wel gewoon op 30 april voor de PlayStation 5 uit. Het bericht laat weten dat Sony momenteel nog achter de schermen aan het werk is om de upgrade voor PlayStation 4-eigenaren van de game zo vlot mogelijk te laten verlopen, waardoor 30 april mogelijk niet gehaald wordt.

Nu is Terminator: Resistance hier, maar ook door andere publicaties nou niet bepaald positief onthaald. Hoewel ik de PlayStation 4-versie niet heb gespeeld, ben ik op de pc erg over de game te spreken. Alle verbeteringen van de pc-versie, waaronder aan het balans en de AI, zitten bij de nieuwe versie inbegrepen. Dat geldt ook voor de Infiltrator modus die je als Terminator laat spelen. Tot slot draait de game in 4K resolutie aan 60 fps met snellere laadtijden en ondersteuning voor de DualSense controller.

Laat de reviews je dan ook zeker niet afschrikken. De game staat niet voor niets op een ‘Erg Positief’ ontvangst op Steam. Vooral de fans van de eerste twee Terminator films kunnen de vele knipogen, algemene sfeer en de uitstekende soundtrack erg waarderen. In de films zagen we slechts steeds een glimp van de ‘Future War’ en nu mag je die zelf beleven. Een topper van formaat is het niet, maar een tweede kans verdient het zeker.