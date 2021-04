De beslissing om MLB The Show 21 ook naar Game Pass te brengen komt niet van Sony. Dat laat een PlayStation vertegenwoordiger aan de publicatie Inverse weten. Uiteraard komt dat neer op een open deur intrappen, want dat had iedereen natuurlijk zelf al ingevuld. Wel blijft het bijzonder dat Sony’s San Diego Studio voor het eerst in de geschiedenis een PlayStation Studios game naar het Xbox Platform brengt.

Dat heeft alles te maken met het feit dat de licentiehouder de serie naar ‘zoveel mogelijk spelers en fans’ wilt brengen. Vandaar dat MLB The Show 21 niet alleen multiplatform gaat, maar dus ook vanaf de release op Game Pass beschikbaar is. Het einddoel is om van MLB The Show ‘de grootste en beste honkbal game ter wereld’ te maken. MLB The Show 21 is vanaf 20 april verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en de Xbox Series X|S.