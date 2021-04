Call of Duty: Warzone heeft met enige regelmaat een bepaald wapen dat er met kop en schouders bovenuit steekt. Dit heeft als gevolg dat dat wapen of die wapens plots veel meer gebruikt worden, omdat ze net wat effectiever zijn. Dat klopt qua balans dan geregeld niet helemaal, waardoor het een wat oneerlijke strijd wordt. Momenteel zijn het de AUG en FFAR 1 die veel gebruikt worden.

Raven Software heeft inmiddels geconstateerd dat de balans niet optimaal is, waardoor deze wapens generft moeten worden. Iedereen die de game opstart of heeft opgestart, zal een update hebben gezien die eerst geïmplementeerd moe(s)t worden. Deze update heeft de twee genoemde wapens generft, zo laat de ontwikkelaar weten.

De terugslag van de AUG is nog wat verder opgevoerd, waardoor het lastiger is om direct burst shots achter elkaar te blijven doen. Raven schroeft expres de kracht van het wapen niet terug, omdat ze het gevoel willen geven dat je een ‘powerhouse’ in handen hebt. Op basis van het gebruik zal de ontwikkelaar eventueel nog meer aanpassingen doen, indien dat nodig is.

Bij de FFAR is de snelheid waarop je inzoomt iets omlaag geschroefd, waardoor het meer aanvoelt als een assault rifle in plaats van een submachine gun. Dit wapen moet nu meer aanvoelen wat je van een AR verwacht, aldus de ontwikkelaar. Verder zijn er nog een paar bugs gefixt, zie het overzicht hieronder.