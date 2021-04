In het kader van ‘klassiekers uit den ouden doosch’ is sinds deze week een vernieuwde versie van Star Wars: Republic Commando verkrijgbaar voor de PlayStation 4. Ontwikkelaar Aspyr Media heeft snel een kleine patch uitgerold om de laatste zaken glad te strijken en de update heeft meteen een leuke verrassing voor eigenaren van een PlayStation 5.

Patch 1.01 kan namelijk detecteren of je Star Wars: Republic Commando op een PlayStation 5 speelt en schaalt zodoende de resolutie flink omhoog, tot een maximum van een 4K resolutie. In vergelijking met de PlayStation 4 Pro – die nu maximaal een resolutie van 1440p behaalt – is dat een heel aardig verschil.

Daarbij is nu ook de kwaliteit van de audio verbeterd en zijn de vibratie instellingen van de controller bijgewerkt. Je kunt de volledige patch notes hieronder teruglezen.