Ook deze week zijn er weer diverse games in de PlayStation Store verschenen en nu het weekend dichtbij is, hebben we een totaaloverzicht van alle nieuwe releases. Naast allerlei games voor met name de PlayStation 4 zijn er ook verschillende PlayStation 5 games verschenen. Verder is de open beta van Resident Evil Re:Verse beschikbaar om te spelen de komende dagen – zodra de servers weer online zijn. We hebben zoals gewoonlijk alle nieuwe releases van deze week hieronder opgesomd.

PS5 Games

Oddworld: Soulstorm – €49,99

Destruction AllStars Digital Deluxe Edition – €39,99

War Theatre 2: Blood of Winter – Max Edition – €4,99

STELLATUM – €9,99

PS4/PS5 Games

Oddworld: Soulstorm – €49,99

Legends of Talia: Arcadia – €2,99

PS4 Games

Luckslinger – €9,99

YOGA MASTER – Meditation Studio Bundle – €29,99

Breathedge – €24,99

Lost Words: Beyond the Page – €14,99

Star Wars Republic Commando – €14,99

POSTAL Redux – €9,99

The Darkside Detective – €12,99

Cozy Grove – €13,99

Gravity Heroes – €14,99

Laid-Back Camp – Virtual – Fumoto Campsite – €20,99

Spencer – €6,99

Ravensword: Shadowlands – €6,99

What The Dub?! – €6,99

Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire – €5,99

Yoko & Yuki: Dr. Rat’s Revenge – €4,99

Demo’s & beta’s