De aankomende sluiting van de PlayStation Stores van de PS3, Vita en PSP houdt de gemoederen flink bezig. Er verdwijnen straks ongeveer 2.200 titels uit de digitale winkelrekken en sommige PS3-eigenaren ondervinden ook serieuze problemen bij het downloaden van games die straks niet meer verkrijgbaar zijn.

Je kan er dan ook bijna de klok op gelijk zetten dat er online petities zullen verschijnen en het is inderdaad zover. Het Twitter account Delisted Games heeft opgemerkt dat er via change.org een petitie is opgezet, met daarin een lang pleidooi richting Sony om toch terug te komen op het besluit om de Stores te sluiten.

Op het moment van schrijven zijn er bijna 800 digitale handtekeningen gezet. De kans is klein dat Sony op de petitie zal reageren, maar ondertekenen kan natuurlijk ook geen kwaad.

Wat vinden jullie? Moet Sony de Stores langer open houden of moeten ze zich focussen op de toekomst? Laat het ons weten!