Binnenkort krijgen fans van de originele Mass Effect trilogie eindelijk waar ze al jaren om vragen: een tot in de puntjes uitgewerkte remaster in de vorm van de gepast getitelde ‘Legendary Edition’. Het remasteren heeft de ontwikkelaar alvast niet licht opgevat. De games zijn behoorlijk bijgeschaafd, om zo ook op de hedendaagse videogamemarkt indruk te kunnen maken. Dit zal het duidelijkst merkbaar zijn wanneer je de eerste Mass Effect heropstart. Niet alleen de oudste game in het rijtje, maar ook één die meer het RPG-genre opzocht, daar waar Mass Effect 2 en 3 toch eerder onder de noemer ‘third person shooter’ konden ingedeeld worden.

De gameplay van Mass Effect werd dus getuned, om zo meer aan te sluiten bij de vervolgen. Door de geluksfactor terug te schroeven, is raak schieten in de remaster bijvoorbeeld meer een zaak van skill. Mikken zal in het algemeen intuïtiever verlopen, met hier en daar een subtiele assist voor de optimale ervaring. Ook het aansturen van beide teamgenoten zal dit keer vlotter verlopen. BioWare heeft bovendien het XP-systeem uitgebalanceerd en de besturing van het Mako-voertuig een fikse schop onder de kont gegeven. Tenslotte kon je in onze preview al lezen dat het customizen van Commander Shepard een uitgebreidere vorm heeft aangenomen.

BioWare heeft echter niet alleen naar het eerste deel gekeken bij het herwerken van de trilogie. Ook de ‘Galaxy At War’ modus uit Mass Effect 3 krijgt een heuse upgrade. Deze feature stelde je in staat om de oorlog tegen de reapers in goede banen te leiden vanuit het commandocentrum van de Normandy. Vroeger werd de staat van paraatheid van het universum o.a. opgewaardeerd door je prestaties in multiplayer of op de companion app. Twee features die nu uitblinken door hun afwezigheid en dus niet meer van tel kunnen zijn. Daarom benadrukt BioWare dat zijactiviteiten uit deel 1 en 2 nu extra belangrijk zijn voor wie een goed einde wil bereiken.

Voor wie niet goed tussen de lijnen door kan lezen: speel dus zeker de volledige trilogie en spoel niet meteen door naar het einde. Logisch, toch? Dit bericht vat overigens slechts een fractie samen van de verbeteringen die BioWare voor ons in petto heeft. Wie de volledige lijst wilt doornemen, verwijzen we graag door naar de PlayStation Blog.