Wat blijft Dreams toch een heerlijke tool! Het pareltje van Media Molecule stelt gamers wereldwijd in staat om hun creativiteit te botvieren en zelf titels in elkaar te knutselen. Wie rondneust in de gigantische in-game catalogus, vindt heel wat (al dan niet ruwe) diamanten terug. Om nog maar te zwijgen van een meer dan gezonde dosis absurdisme…

Neem bijvoorbeeld Sinfeld Chronicles, een horrorparodie op de sitcom Seinfeld die behoorlijk gesmaakt werd. In die mate zelfs dat het spel nu geremasterd wordt voor de PlayStation 5. De nieuwe versie – Sinfeld Remastered – wordt heropgebouwd met de Unreal Engine 4 en uitgegeven als een op zichzelf staande release. Over een succes gesproken!

Wat moet je dan precies verwachten van deze bizarre creatie? Op vlak van gameplay alvast een bont allegaartje van stijlen, die aanleunen tegen klassiekers als Resident Evil en P.T. Het verhaal draait rond de vermoeide Donathan, die door zijn adoptievader achtergelaten wordt in het nachtelijke New York City en eigenlijk alleen maar in zijn bed wil kruipen.

Klinkt… intrigerend? Denken we? Al is ‘compleet geschift’ misschien een betere omschrijving. Wij kunnen alvast niet wachten om Sinfeld zelf uit te proberen.