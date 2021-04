Vorig jaar verscheen de Destroy All Humans! remake op de markt en hoewel dit niet echt een Triple-A release was, deed deze game exact wat ervan verwacht werd: (on)volwassen humor samenvoegen met grappige gameplay elementen en voilá! Een lekker hersenloze shooter werd opnieuw geboren.

En dat bleek voor de uitgever toch effectief genoeg, want na eerdere geruchten over een tweede remake duiken er nu zelfs bewijzen op. Zo wees Twitteraar DahTrubute erop dat de Duitse website van het BMVI aangeeft dat die remake zeker op komst is. Onder de schuilnaam ‘Project Cattleprod 2’ welteverstaan, maar vooral de bijgevoegde art en ook de omschrijving laten nog maar weinig aan de verbeelding over.

Afgaande op deze informatie mogen we er dus eigenlijk vanuit gaan dat de remake van Destroy All Humans 2! een feit is. Nu nog even wachten op de officiële aankondiging van ontwikkelaar Black Forest Games en/of uitgever THQ Nordic en dan weten we het zeker.