Hitman is de afgelopen jaren weer veel aanwezig geweest in het gaminglandschap en dat hebben we te danken aan ontwikkelaar IO Interactive, die Hitman met de release in 2016 weer pertinent op de kaart zette.

Nu, vijf jaar en drie Hitman games verder, heeft de ontwikkelaar besloten om Agent 47 op verplichte vakantie te sturen. Even geen contracten, niemand meer omleggen, gewoon de beentjes omhoog en genieten van z’n oude dag. Een tijdelijk pensioen welteverstaan, want Hitman komt zeker weer terug. Dit liet directeur Hakan Abrak weten in een interview met IGN.

”This is not the end of Agent 47. I just want to make sure everybody knows that… As we talked about before, it’s synonymous with IO, it’s a very beloved franchise of ours and, of course, Hitman will continue. Agent 47, maybe, is going to take a bit of a rest, but that doesn’t mean that we’re not working on some cool, cool stuff within the World of Assassination. So, there’s definitely activity coming and I’m looking forward to talking about that sometime in the future.”