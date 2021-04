Layers of Fear kwam in 2016 uit voor de PlayStation 4 en wist een aardige horrorervaring voor te schotelen. Eind deze maand zal het spel wederom op de markt worden gebracht, maar dan voor PlayStation VR.

Gamers die een pc hebben en gebruikmaken van een HTC Vive of Oculus Quest, hebben ondertussen al van een virtual reality-versie van Layers of Fear kunnen genieten. Bloober Team wil echter dat hun games op zoveel mogelijk vr-platformen uitkomen en daarom zullen ook PlayStation VR-eigenaars op 29 april van de game kunnen genieten.

Het is alleen niet duidelijk of gamers die het origineel hebben aangeschaft de PS VR-versie gratis kunnen binnenhalen of dat het gaat om een aparte uitgave.