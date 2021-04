Begin deze maand verscheen de looter shooter Outriders en deze game brengt je naar de planeet Enoch, waar je aan de slag gaat met verschillende Outriders. We hebben de afgelopen jaren veel looter shooters voorbij zien komen en het is nog maar de vraag of Outriders het verschil kan maken.

De eerste reviews zijn nu verschenen en bevestigen dat Outriders toch zeker een vermakelijke game is. Zo staat het gemiddelde op Metacritic nu op 7.5 en de meeste reviews zijn positief. Ook op de Xbox Series X scoort de game prima, want daar staat het gemiddelde op een 7.8. Hieronder een overzicht van scores die zoal uitgedeeld zijn.

Digital Chumps (PS5) – 9.0

Forbes (Xbox Series X) – 9.0

PlayStation Universe (PS5) – 8.5

Hobby Consolas (PS5) – 8.5

Press Start Australia (Xbox Series X) – 8.5

GameSpot (Xbox Series X) – 8.0

GameSpew (PS5) – 8.0

Shacknews (PS5) – 8.0

GameBolt (Xbox Series X) – 8.0

IGN Italia (PS5) – 8.0

Guardian (PS5) – 8.0

Metro GameCentral (PS5) – 8.0

Gamers Heroes (PS5) – 8.0

Trusted Reviews (PS5) – 8.0

Pure Xbox (Xbox Series X) – 8.0

Jeuxvideos.com (Xbox Series X) – 7.5

IGN Spain (PS5) – 7.5

COGconnected (PS5) – 7.2

IGN France (Xbox Series X) – 7.0

Windows Central (Xbox Series X) – 7.0

Push Square (PS5) – 7.0

Destructoid (PS5) – 7.0

TheSixthAxis (PS5) – 6.0

EGM (Xbox Series X) – 6.0

VGC (PS5) – 4.0

Onze review van Outriders zal op korte termijn verschijnen.