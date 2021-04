De game Edge of Eternity bevindt zich al zo’n twee jaar in early access op Steam, maar komt na een hele tijd van nagelbijten in 2021 eindelijk uit als volledige release. Voor pc gebeurt dit op 8 juni en voor de consoles op een later te bepalen datum eind dit jaar.

Ter ere van deze releasedatum werd een mooie trailer in elkaar gezet door de ontwikkelaars. Naast de datum voor de pc onthult de trailer ook een tijdspanne voor de consoleversies, zoals eerder aangekondigd, met daarbovenop nog eens de aankondiging van de PS5-versie.