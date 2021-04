SNK kondigde vandaag hun laatste toevoeging aan hun game The King of Fighters VX aan. Mai Shiranui, ook wel The Alluring Ninja Girl genoemd, valt op door onder andere de welgekende eetstokjes. Verder bezit Mai nog andere attributen, waardoor ze de vrouwelijke mascotte en het sekssymbool van SNK werd. Wil jij het als dertiende aangekondigde personage beter leren kennen, dan kan dit via de onderstaande video.