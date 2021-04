Na een poosje in gesloten beta te hebben gezeten heeft Gaijin Entertainment Enlisted vandaag in open beta gezet. Daarmee is de shooter die zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelt voor iedereen speelbaar en de beta client kun je hier in de PlayStation Store downloaden.

Met het verschijnen van de open beta zijn alle pakketten die eerder beschikbaar waren tegen betaling uit de PlayStation Store gehaald. Kopers van die pakketten hebben exclusief de beschikking over de content die ze daarbij geleverd kregen, zodat het nog steeds enige waar voor hun geld is.

De open beta komt zonder enige vereisten, dus iedereen kan deelnemen. Wanneer de open beta overgaat in de daadwerkelijke release is op dit moment nog niet bekend. Mocht je niet bekend zijn met de titel, hieronder een trailer die enige tijd terug online werd gezet.